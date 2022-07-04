В Кремле отреагировали на протесты в Каракалпакстане

Песков заявил, что события в Каракалпакстане являются внутренним делом Узбекистана

События в Каракалпакстане являются внутренним делом Узбекистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на протесты в республике Каракалпак, начавшиеся 1 июля после того, как президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев захотел лишить регион права на сецессию, закрепленное в Конституции.

«Узбекистан — это наш союзник, дружественная страна, наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны», — подчеркнул Песков.

По последним данным, в результате беспорядков в Каракалпакстане погибли 18 человек. Об этом заявил прокурор отдела генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов. В столкновениях пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей.