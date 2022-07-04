Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Кремле отреагировали на протесты в Каракалпакстане

Песков заявил, что события в Каракалпакстане являются внутренним делом Узбекистана

Фото: Алексей Никольский / Reuters

События в Каракалпакстане являются внутренним делом Узбекистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на протесты в республике Каракалпак, начавшиеся 1 июля после того, как президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев захотел лишить регион права на сецессию, закрепленное в Конституции.

«Узбекистан — это наш союзник, дружественная страна, наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны», — подчеркнул Песков.

По последним данным, в результате беспорядков в Каракалпакстане погибли 18 человек. Об этом заявил прокурор отдела генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов. В столкновениях пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на протесты в Каракалпакстане
В Каракалпакстане задержали более 100 человек
В Кремле отреагировали на задержание хоккеиста сборной России Федотова
В России рассказали о возможности Су-35 выполнять задачи «летающего радара»
Шольц объяснил невозможность передачи военной помощь Киеву с интенсивностью США
Путин отказался поздравлять США с Днем независимости
Назван срок возможного отказа Европы от газа из России
Блогерша показала идеальное платье для женщин с большой грудью
Москвичка попала в больницу после изнасилования на домашней вечеринке
Россияне описали изменения цен в магазинах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.