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Певица Валерия перенесла концерты из-за осложнений после коронавируса

Концерты Валерии перенесены на сентябрь из-за осложнений артистки после коронавируса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народная артистка России певица Валерия перенесла свои концерты в Сочи, Краснодаре и Пятигорске. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Отмена концертов в российских городах была связана с коронавирусной инфекцией, которую Валерия перенесла во второй раз. Заболевание привело к осложнениям. Артистка призналась, что «сильнейшая заложенность в груди и кашель» не позволяют ей полноценно петь. При этом певица продолжает работать, оценивая общее самочувствие как «хорошее».

Выступления были перенесены на сентябрь. Билеты на концерты при этом остаются действительны.

«До последнего надеялась в срок восстановиться, но от моего желания зависит не все. Сольные концерты под фонограмму в жизни не давала, а петь сейчас совсем не могу», — написала артистка.

Ранее стало известно о том, что вокалистка группы «Воровайки» получила травму на концерте.

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Дениза Мацаева
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