Уморившую ребенка голодом мать-веганку признали виновной в убийстве

New York Post: в США веганку признали виновной в убийстве после смерти ее сына от голода

Мать-веганку из американского штата Флорида, уморившую голодом 18-месячного сына, признали виновной в убийстве. Женщине грозит пожизненное тюремное заключение, сообщает New York Post.

Мальчик погиб в сентябре 2019 года. Его вес составлял всего семь килограммов, что на три килограмма меньше нормы. Его мать, 39-летняя Шейла О’Лири, призналась, что посадила ребенка на веганскую диету и давала ему только сырые овощи и фрукты. Помимо этого, его кормили грудью. В течение недели перед смертью он плохо спал и ничего не ел. Вскрытие показало, что мальчик скончался от осложнений, вызванных недоеданием.

О'Лири обвиняли в том, что она своевременно не обратилась за медицинской помощью для сына, когда поняла, что он болен. «Она предпочла игнорировать его плач. Весы не требовались, чтобы видеть его просвечивавшие сквозь кожу кости», — заявила помощник прокурора штата Сара Миллер.

Сторона обвинения полагает, что О'Лири и ее муж игнорировали нужды и других своих детей. У двоих из них также нашли симптомы недоедания, причем у одного из них недоставало нескольких зубов. Третий ребенок от другого отца оказался наиболее здоровым, так как периодически гостил у него и полноценно питался.

Ранее сообщалось, что в Австралии пара веганов довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения. Родители кормили девочку чашкой овса с рисовым молоком и половиной банана на завтрак, на обед давали ей тост с арахисовым маслом или вареньем, а на ужин снова предлагали овес.