Виктория Бекхэм раскрыла секрет сохранения стройности

Певица Виктория Бекхэм призналась, что ест много рыбы и орехов для сохранения стройности

Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм раскрыла свой секрет, с помощью которого ей удается оставаться в форме. Об этом знаменитость рассказала в интервью для австралийской версии журнала Vogue.

48-летняя знаменитость утверждает, что сохранять стройность ей помогает диета, которой она придерживается годами. Так, Бекхэм отметила, что в ее рационе много «полезных жиров», поскольку она регулярно ест рыбу, авокадо и орехи. В список привычек Бекхэм также добавила потребление в пищу яблочного уксуса по утрам и добавление коллагена в кофе.

Кроме того, экс-участница Spice Girls призналась, что может себе позволить спиртное когда угодно. Исключением являются периоды соблюдения детокс-диеты. «Я могу быть на детоксе от трех до шести месяцев, в которые я не буду употреблять алкоголь. Я крайне радикальна в вопросах питания и спорта», — отметила она.

В июне испанский повар Дани Гарсия раскрыл странные предпочтения в еде Виктории Бекхэм. На свадьбе футболиста Серхио Рамоса и телеведущей Пилар Рубио дизайнер изменила специально разработанное меню и попросила приготовить для нее еду отдельно. На мероприятии знаменитость ела только овощи и пила кокосовую воду.