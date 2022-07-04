Зампред СБ Медведев фразой «кокаиновый восторг» описал планы Киева вернуть территории

Киев будет продолжать высказывать намерения вернуть утраченные территории. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

Подобные действия Украины он описал фразой «кокаиновый восторг», а в состоянии украинских политиков Медведев увидел «возбуждение».

«Возбужденные украинские власти [будут] в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жесткую" решимость вернуть все, что потеряно. Только напрасно это», — заявил политик.

По словам Медведева, европейские политики будут призывать Киев сопротивляться до «победного конца».

Ранее Медведев описал совместное будущее Украины и ЕС. Он заявил, что слова бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз «после Турции, а Турция никогда», актуальны до сих пор.