Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев увидел «кокаиновый восторг» в действиях властей Украины

Зампред СБ Медведев фразой «кокаиновый восторг» описал планы Киева вернуть территории

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Киев будет продолжать высказывать намерения вернуть утраченные территории. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

Подобные действия Украины он описал фразой «кокаиновый восторг», а в состоянии украинских политиков Медведев увидел «возбуждение».

«Возбужденные украинские власти [будут] в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жесткую" решимость вернуть все, что потеряно. Только напрасно это», — заявил политик.

По словам Медведева, европейские политики будут призывать Киев сопротивляться до «победного конца».

Ранее Медведев описал совместное будущее Украины и ЕС. Он заявил, что слова бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз «после Турции, а Турция никогда», актуальны до сих пор.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска
Евросоюз отреагировал на протесты в Каракалпакстане спустя двое суток
Россиянам назвали способы избежать заражения паразитами
Командующие ВС России сообщили Путину о ситуации в Донбассе
Российскому углю поставили цель
Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг
В Москве появилась информация о продаже гостиницы «Космос»
Экономист высказался о будущем курса доллара
Летевший в Москву Sukhoi Superjet приготовился к экстренной посадке
В ЛНР рассказали об отступлении украинских военных из Лисичанска в Северск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.