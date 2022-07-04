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Шевелящиеся клубки из двухметровых червей сняли на видео в Подмосковье

Жители Подмосковья сняли на видео шевелящиеся клубки из двухметровых червей в воде

Жители Подмосковья сняли на видео плавающие в воде клубки из длинных черных червей. Одно из подобных видео публикует сообщество «Подмосковье сегодня» во «ВКонтакте».

Черви на публикуемом видео шевелятся и дергаются, обвивая друг друга. В министерстве экологии Московской области уточнили, что существа на видео — нематоморфы, или волосатики, которые достигают двух метров в длину.

Черви сплетаются в клубки для спаривания, а в качестве места для размножения выбирают водоемы с пресной водой. В ведомстве отметили, что нематоморфы неопасны.

«Для людей эти черви безопасны. Они не кусаются и не откладывают в них личинки. Если человек или домашнее животное и проглотит случайно личинку, то она погибнет при попадании в ЖКТ», — приводит «Интерфакс» сообщение представителя ведомства.

Ранее врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Детской клиники ГКБ имени В.В. Виноградова Владислав Зяблицкий в беседе с «Лентой.ру» рассказал россиянам о способах заражения глистами и другими паразитами.

Здесь и сейчас
Валерий Розенберг
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