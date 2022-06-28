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Россиянам рассказали о способах заражения глистами и другими паразитами

Педиатр Владислав Зяблицкий: среди дошкольников глистами заражается до 100 процентов детей

Фото: Daniel J. Drew / Wikimedia

Врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Детской клиники ГКБ им. В.В. Виноградова Владислав Зяблицкий в беседе с «Лентой.ру» рассказал россиянам о способах заражения глистами и другими паразитами.

Владислав Зяблицкий отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно паразитами заражаются около миллиарда людей во всем мире. В России наибольшее распространение имеют нематодозы — паразитарные заболевания, вызванные круглыми червями — нематодами. Самыми известными представителями этой группы гельминтов являются аскариды, острицы и власоглавы.

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По словам врача, пути заражения паразитами различны: подхватить их могут как дети, так и взрослые. В особой группе риска дошкольники: маленькие дети познают окружающую среду через рот, но в этом возрасте у них недостаточно развиты гигиенические навыки, говорит педиатр. Поэтому вероятность заражения детей дошкольного возраста глистами, по его мнению, равна почти 100 процентам.

«Кроме того, у малышей слабо развиты защитные механизмы против инвазии — недостаточно кислая среда желудка, недостаточно сильный иммунитет», — добавил Зяблицкий.

Созревание яиц нематод происходит в почве. Ребенок может заразиться ими при непосредственном контакте с землей, песком (на даче, в песочнице), через загрязненные предметы (игрушки, одежду, обувь, постельное белье, пол), через продукты питания (ягоды, овощи, фрукты), при контактах с животными (собаки, кошки)

Владислав Зяблицкий

Педиатр отметил, что в детских коллективах возможно заражение ребенка от других детей через игрушки и постельное белье. Также, утверждает Зяблицкий, возможно аутозаражение (активация собственной условно-патогенной флоры, — прим. «Ленты.ру») гельминтами.

Подхватить паразитов, предупреждает он, могут даже младенцы. «Заражение яйцами глистов возможно с того возраста, когда ребенок "выходит" за пределы детской кроватки, то есть с шести-семи месяцев. Наличие дома животных, особенно бывающих на улице, увеличивает вероятность заражения гельминтами, так как они приносят яйца глистов на лапах и на шерсти. При этом подвергнуться заражению могут дети еще более раннего возраста, одного-двух месяцев», — уточнил врач.

Зяблицкий отметил, что взрослые заражаются глистами точно так же, как и дети, поэтому никогда не стоит пренебрегать базовыми правилами гигиены.

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Алиса Дмитриева
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