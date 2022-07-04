Белый Дом ответил на упреки Безоса

Белый дом: Безос поддерживает стремления нефтяных компаний извлечь прибыль за счет граждан

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер в своем Twitter-аккаунте ответила на упреки основателя Amazon Джеффа Безоса, который заявил, что американские власти не понимают «основную динамику рынка».

Жан-Пьер обвинила предпринимателя в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний «извлечь рекордные прибыли за счет американского народа».

По ее словам, в июне стоимость нефти опустилась примерно на 15 долларов, однако цены на заправке почти не снизились. Она заявила, что рынок подводит американского потребителя.

«Но я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, - это то, как должна работать наша экономика», — отметила Жан-Пьер.

Ранее Безос процитировал Байдена, обратившегося к компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках. Бизнесмен повторил слова президента о том, что «сейчас время войны и глобальной опасности». После этого американский миллиардер заявил, что «инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления».

