Безос упрекнул Байдена за призыв к владельцам заправок снизить цены на бензин

Безос раскритиковал Байдена за призыв к владельцам заправок снизить цены на бензин

После заявлений президента США Джо Байдена видно, что Белый дом не понимает «основную динамику рынка». Таким образом отреагировал на слова американского лидера основатель Amazon Джефф Безос. Об этом он написал в своем Twitter.

Безос процитировал Байдена, обратившегося к компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках. Бизнесмен повторил слова президента о том, что «сейчас время войны и глобальной опасности». После этого американский миллиардер заявил, что «инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления».

Ранее американские пользователи Twitter раскритиковали президента США за его пост с призывом к владельцам автозаправок снизить цены на бензин. Некоторые комментаторы высмеяли Байдена, отметив, что для изменений необходимы не законы, а лишь вежливая просьба «самого влиятельного человека в мире».

Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в начале июля. Он отметил, что это необходимо сделать немедленно. Помимо этого, американский лидер обращался к нефтеперерабатывающим заводам с просьбой нарастить производство бензина на фоне роста цен на топливо в США. Кроме того, глава Белого дома призвал Конгресс и власти Штатов временно отменить в стране топливный налог.