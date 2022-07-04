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В России выросло производство игристых вин

Росстат: в мае производство игристых и шампанских вин в России выросло на 39,3 процента

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В мае 2022 года в России выросло производство игристых и шампанских вин на 39,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщает Росстат со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, передает РБК.

Отмечается, что производство увеличилось до 824 тысяч дал. Производство последовательно растет с февраля. Так, за пять месяцев текущего года производство шампанских и игристых вин выросло почти на 25 процентов, до 3,9 миллиона дал.

В ведомстве подчеркнули, что это связано со снижением импорта игристых вин из Европы. С января по апрель 2022-го, по данным Eurostat, поставки такого вина в Россию из стран Европейского союза упали в натуральном выражении на 45 процентов.

Ранее сообщалось, что в России сократилось производство сладостей, кондитерские изделия оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где оказалось сокращение производства за последние месяцы.

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Марина Совина
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