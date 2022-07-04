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Зеленский назвал Украину причиной сближения НАТО и ЕС

Президент Зеленский назвал Украину причиной сближения ЕС и НАТО

Фото: Офис Президента Украины

Украина сблизила Европейский союз (ЕС) и НАТО впервые за десятки лет. Причину объединения альянсов назвал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано.

«ЕС теперь мощно объединен благодаря и нам, Украине. Благодаря нашей реформе актуализировали каждую из ценностей Европы», — сказал глава страны.

Зеленский отметил роль государства в сплочении стран Североатлантического альянса, что выражается в поддержке Украины со стороны НАТО.

Ранее украинский лидер заявил, что страна достигла прогресса в выполнении соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, оно реализовано Киевом уже на 63 процента.

В 2014 году Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ключевым принципам документа, Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести судебную реформу и деолигархизацию.

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Алевтина Запольская
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