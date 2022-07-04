В Минобороны Украины раскрыли секрет появления флага на острове Змеиный

Представитель Минобороны Украины Гуменюк: ВСУ не устанавливали флаг на острове Змеиный

Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.

Она раскрыла секрет появления флага на острове. «Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прихода войск, а потом будет развеваться», — уточнила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра попросила воспринимать ее слова о поднятом флаге «метафорически». «На остров никто не высаживался. Так кто же будет его поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», — добавила она.

Ранее Гуменюк заявила, что украинские военные установили флаг республики на острове Змеиный в Черном море.

Остров перешел под контроль российской армии в феврале. 30 июня российский гарнизон был выведен с острова в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна из Украины.