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ВСУ установили флаг Украины на острове Змеиный

Минобороны Украины: ВСУ установили флаг страны на острове Змеиный в Черном море

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Украинские военные установили флаг республики на острове Змеиный в Черном море. Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк. Ее цитирует ТАСС.

«Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины», — рассказала она. При этом Гуменюк не привела других подробностей операции ВСУ, в частности, не разъяснила, разместили ли на острове какой-либо контингент.

Остров перешел под контроль российских военных в конце февраля. Однако 30 июня в Минобороны России сообщили о выводе гарнизона. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее заявил, что Россия завершила на Змеином свои задачи. Он назвал вывод гарнизона Вооруженных сил России шагом доброй воли.

Как рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, российские войска покинули территорию Змеиного, чтобы продемонстрировать Западу готовность сотрудничать по гуманитарным вопросам.

Алевтина Запольская
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