Названо значение Курской битвы в Великой Отечественной войне

Военный историк Замулин: вермахт понес критичные потери в ходе Курской битвы

5 июля 1943 года началась Курская битва, которая завершила перелом в ходе Великой Отечественной войны. Вермахт понес критичные потери среди личного состава и бронетехники. Военный историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Юго-Западного государственного университета Валерий Замулин рассказал о значении Курской битвы в интервью «Ленте.ру».

Он отметил, что советские войска понесли тяжелые потери, но собранный командованием Красной армии ресурс не был исчерпан. «Потери, которые понесли советские войска под Курском, были очень тяжелые, но не критичные, в отличие от вермахта, где был практически истреблен в большинстве своем личный состав, который получил качественную подготовку еще до войны», — отметил историк.

Также советские войска уничтожили значительное количество бронетехники противника и захватили ряд крупных сборных пунктов подбитой техники. Это привело к сокращению потока отремонтированных танков в немецкие соединения.

Кроме того, Курская битва повлияла на моральное состояние войск. «Как рассказывали мне наши фронтовики, еще весной 1943-го у них не было полной уверенности, что они победят. После Курской битвы у них уже не было сомнений, что произошел перелом в войне, что наша страна точно разгромит фашистских захватчиков и придет в Европу», — подчеркнул Замулин.

В феврале историк Алексей Исаев сравнил бои за Ржев с битвой при Вердене, которая считается одним из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны.