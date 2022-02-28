Историк назвал одну из самых кровопролитных битв в истории России

Наступление советских войск на Ржев сопровождалось кровопролитными позиционными боями. Дополнительные линии обороны немецких войск обусловили большие потери. Военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказал в интервью «Ленте.ру» об одной из самых кровопролитных битв в истории России.

Он отметил, что командующий 9-й армией Вальтер Модель обустраивал несколько линий обороны. Поэтому советские войска сосредотачивали наступление на участках прорыва первой линии.

«Позиционные бои за Ржев можно назвать русским Верденом [одно из кровопролитных сражений Первой мировой войны, стоившее германским и французским войскам более 305 тысяч убитых]. Разница только в том, что у Красной армии был отнят Донбасс, заводы европейской части страны, был блокирован Ленинград со всеми его предприятиями», — отметил Исаев. Историк добавил, что у Германии и Франции в 1916 году не было такого различия в промышленном потенциале.

Ранее кандидат философских наук Алексей Козырев в интервью «Ленте.ру» описал процесс насильственного выдворения интеллигенции из России. По словам Козырева, списки на депортацию составляли на основе множества факторов. «Основанием для высылки могло быть что угодно: участие в оппозиционных партиях, какие-либо заявления не только в адрес советской власти, что всегда тщательно фиксировали чекисты, но и высказывания еще дореволюционного времени», — отметил он.