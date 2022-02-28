Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Историк назвал одну из самых кровопролитных битв в истории России

Историк Исаев сравнил бои за Ржев с одним из сражений Первой мировой войны

Фото: Алексей Столяров / РИА Новости

Наступление советских войск на Ржев сопровождалось кровопролитными позиционными боями. Дополнительные линии обороны немецких войск обусловили большие потери. Военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказал в интервью «Ленте.ру» об одной из самых кровопролитных битв в истории России.

Он отметил, что командующий 9-й армией Вальтер Модель обустраивал несколько линий обороны. Поэтому советские войска сосредотачивали наступление на участках прорыва первой линии.

Материалы по теме:
«Число танков, орудий, трупов — огромно» Как Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда
«Число танков, орудий, трупов — огромно»Как Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда
17 января
Атака века и смерть «гиганта Третьего рейха»: как советские подлодки громили флот Гитлера во время Второй мировой войны
Атака века и смерть «гиганта Третьего рейха»:как советские подлодки громили флот Гитлера во время Второй мировой войны
30 января

«Позиционные бои за Ржев можно назвать русским Верденом [одно из кровопролитных сражений Первой мировой войны, стоившее германским и французским войскам более 305 тысяч убитых]. Разница только в том, что у Красной армии был отнят Донбасс, заводы европейской части страны, был блокирован Ленинград со всеми его предприятиями», — отметил Исаев. Историк добавил, что у Германии и Франции в 1916 году не было такого различия в промышленном потенциале.

Ранее кандидат философских наук Алексей Козырев в интервью «Ленте.ру» описал процесс насильственного выдворения интеллигенции из России. По словам Козырева, списки на депортацию составляли на основе множества факторов. «Основанием для высылки могло быть что угодно: участие в оппозиционных партиях, какие-либо заявления не только в адрес советской власти, что всегда тщательно фиксировали чекисты, но и высказывания еще дореволюционного времени», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Раскрыта дата переговоров России и Украины в Белоруссии
Россияне вспомнили о любимых маршрутах московских троллейбусов
Блогерша раскрыла простой способ спрятать бретели бюстгальтера под одеждой
Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу
Москвичка рассказала об интернациональном населении района Некрасовка
Историк назвал одну из самых кровопролитных битв в истории России
Небензя назвал фейками сообщения о бомбежках больниц и школ на Украине
Небензя прокоментировал резолюцию о созыве Генассамблеи ООН по Украине
В Госдуме назвали единственную возможность остановить геноцид русского народа
«Аэрофлот» приостановит все рейсы в Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.