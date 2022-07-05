Съемочная группа российского телеканала попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала НТВ попала под минометный обстрел со стороны Украины в ДНР

Журналисты российского телеканала НТВ попали под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР), Следственный комитет России установит все обстоятельства инцидента, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следователи должны дать правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступления, отметили в СК России. В ведомстве добавили, что несмотря на ранение, оператор съемочной группы продолжал фиксировать все на камеру. Группа журналистов попала под минометный обстрел со стороны Украины в районе Славянска.

«Указанные видеозаписи стали еще одним подтверждением противоправной деятельности», — отметили следователи.

Ранее журналисты российских изданий РИА Новости и «Известия» попали под обстрел около поселка Спартак. По автомобилю с представителями средств массовой информации били прицельно.