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Съемочная группа российского телеканала попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала НТВ попала под минометный обстрел со стороны Украины в ДНР

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Журналисты российского телеканала НТВ попали под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР), Следственный комитет России установит все обстоятельства инцидента, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следователи должны дать правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступления, отметили в СК России. В ведомстве добавили, что несмотря на ранение, оператор съемочной группы продолжал фиксировать все на камеру. Группа журналистов попала под минометный обстрел со стороны Украины в районе Славянска.

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«Указанные видеозаписи стали еще одним подтверждением противоправной деятельности», — отметили следователи.

Ранее журналисты российских изданий РИА Новости и «Известия» попали под обстрел около поселка Спартак. По автомобилю с представителями средств массовой информации били прицельно.

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Марина Совина
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