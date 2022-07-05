Алиханов отреагировал на заявления о калининградском транзите для обхода санкций

Губернатор Алиханов назвал ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций

Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций. Такое заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь», — сказал он.