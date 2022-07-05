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Алиханов отреагировал на заявления о калининградском транзите для обхода санкций

Губернатор Алиханов назвал ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций. Такое заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь», — сказал он.

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Евгения Куликова
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