Сдавшемуся на «Азовстали» шведу предъявили обвинение в наемничестве в ДНР

Следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников гражданину Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах ДНР.

«В отношении гражданина Швеции возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по статье 430 УК ДНР («Наемничество»). С обвиняемым ведутся следственные действия», — пояснил источник, не уточнив имя этого наемника.

Также указывается, что официальными комментариями правоохранительных органов ДНР агентство не располагает.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.