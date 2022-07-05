Американские ракетные комплексы NASAMS еще не прибыли на Украину

В США заявили, что ракетные комплексы NASAMS в ближайшее время прибудут на Украину

Американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS еще не прибыли на Украину, однако это произойдет в ближайшее время, сообщил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Его слова приводит РИА Новости.

«На самом деле много западного вооружения уже в Украине. "Джавелины", "Стингеры", гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новой системе HIMARS, это тоже система залпового огня с боеприпасами с высокой дальностью стрельбы, также предоставляются NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути», — заявил он.

1 июля сообщалось, что украинские войска обстреляли из РСЗО М142 HIMARS город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР). По городу были выпущены две ракеты.

Ранее российский военный журналист Александр Коц показал видео использования украинскими военными американских РСЗО HIMARS. На опубликованных кадрах был запечатлен запуск нескольких ракет с интервалом в две-три секунды.

О том, что Вооруженные силы Украины получили РСЗО HIMARS, стало известно 23 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, поблагодарив главу Пентагона Ллойда Остина и пригрозив российским военным.