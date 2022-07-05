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Курс доллара поднялся выше 56 рублей

Курс рубля снизился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Pixabay

Курс рубля на Московской бирже снизился по отношению к доллару до 56,51 рубля за одну единицу американской валюты, евро стоит 58,9 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Американская и европейская валюты обновили максимум относительно российской с 20 июня, следует из данных торгов.
Днем 4 июля курс доллара поднялся на 3,68 процента, евро прибавил 4,17 процента. Российский рынок акций продемонстрировал рост основных биржевых индексов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что доллар начал укрепляться по отношению к рублю, так как происходит коррекция курса. По его мнению, курс будет в диапазоне от 55 до 60 рублей за доллар. Предел — 60 рублей.

Курс доллара резко вырос по отношению к рублю в ходе торгов на Московской бирже 1 июля. По данным площадки, доллар торговался на уровне 54,6 рубля, хотя накануне находился на отметке ниже 51,5 рубля.

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Марина Совина
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