Chanel впервые представили на подиуме полную модель в виде невесты

Плюс-сайз-модель Джилл Кортлев продемонстрировала свадебный образ на показе Chanel

Французский модный дом Chanel впервые выпустил на подиум полную модель в образе невесты. Соответствующие снимки появились на Vogue Runway.

Во вторник, 5 июля, люксовый бренд представил новую кутюрную коллекцию осень-зима 2022-2023 в рамках Недели высокой моды в Париже. Традиционным завершением показа стал свадебный наряд, который продемонстрировала голландская плюс-сайз-модель Джилл Кортлев.

Манекенщица вышла на подиум в пышном белом платье с корсетным лифом без бретелей. К образу были подобраны накидка с бахромой и контрастные черные туфли «Мэри Джейн» на невысоком каблуке. Прическу Кортлев дополнил бант в тон комплекту.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в РФ. Также временно закрыты магазины Hermes и Chanel.

1 апреля стало известно, что зарубежным магазинам Chanel запретили продавать товары россиянам. Представители модного дома сообщили, что компания соблюдает все требования законодательства, включая санкционные ограничения. Российские покупатели остро отреагировали на данное решение словами «вам здесь больше не рады».