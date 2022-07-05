Российский ЦИК обучит избиркомы ДНР и ЛНР

«Ъ»: избиркомы ДНР и ЛНР попросили ЦИК РФ помочь в «восстановлении избирательных систем»

Сотрудники избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) посетят на этой неделе семинар в Ростове-на-Дону, который проведет Центризбирком (ЦИК) России. «Коммерсантъ» сообщил, что избиркомы ДНР и ЛНР сами обратились к ЦИК РФ с просьбой помочь в «восстановлении их избирательных систем», поэтому их пригласили на обучающий семинар.

Отмечается, что это будет стандартный семинар ЦИКа в регионах в преддверии единого дня голосования, но с приглашенными гостями из Донбасса. О чем именно представители Центризбиркома будут говорить с коллегами из ДНР и ЛНР, не уточняется. Приводится лишь общая тема встречи — «использование современных технологий в ходе избирательных кампаний, существующие стандарты избирательной системы России и их реализация, способы наиболее эффективного восстановления дееспособности избирательных систем ДНР и ЛНР».

В ЦИКе подчеркнули, что ранее подобное обучение проводилось также с делегациями из Белоруссии, Ирана, ЮАР и Африканского союза. Семинар, по данным «Ъ», состоится 8 и 9 июля.

В июне пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ уважает право республик Донбасса определять свое будущее. По его словам, Россия неоднократно подчеркивала, что выбор будущего Луганской и Донецкой народных республик — суверенное право их жителей.