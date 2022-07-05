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VK и Сбер начали переговоры о продаже Delivery Club

ТАСС: VK и Сбер начали переговоры о продаже Delivery Club

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Компании VK и Сбер начали переговоры по продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Компании обсуждают варианты сделки по Delivery Club. Один из них предполагает передачу сервиса "Яндексу" в рамках сделки по продаже "Дзена" и "Новостей"», — сообщил источник.

Окончательные договоренности пока не достигнуты, пояснил собеседник агентства. Также о переговорах по продаже Delivery Club написало со ссылкой на источники и The Bell.

О сделке по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» в конце апреля сообщили в «Яндексе». «"Яндекс" подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов "Яндекс Новости" и "Дзен". Подробные условия сделки будут раскрыты позднее», — говорилось в публикации.

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Платон Щукин
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