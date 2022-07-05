Самцы собак оказались подвержены особой форме заразного рака

В Кембриджском университете выявили подверженность псов заразному раку пасти и носа

Ученые Кембриджского университета выявили, что самцы собак в четыре-пять раз чаще самок заражаются оро-назальной формой трансмиссивной венерической саркомы собак (CTVT) — инфекционной раковой опухоли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Veterinary Record.

В ходе исследования специалисты проанализировали почти две тысячи случаев CTVT во всем мире. Оказалось, что опухоль, которая обычно поражает половые органы собак, в 32 случаях развилась в области носа или пасти, из них в 27 случаях оро-назальная форма встречалась у самцов. По мнению ученых, псы подвержены заболеванию из-за того, что склонны обнюхивать и облизывать гениталии у самок, при этом контакт с опухолью, поразившей самку, может быть более тесным, чем в обратном случае.

CTVT впервые возник несколько тысяч лет назад из мутировавших клеток одной отдельной собаки. Раковые клетки смогли выжить после смерти собаки-хозяина, распространившись на новых особей. В настоящее время трансмиссивная венерическая саркома встречается в популяциях собак по всему миру и является старейшей и наиболее распространенной линией рака, известной в природе. Отмечается увеличение числа случаев рака в Великобритании в последнее десятилетие, что связывается с ввозом собак из-за границы, однако в наибольшей степени CTVT распространен в странах с большими популяциями бродячих животных.

Наиболее частыми симптомами оро-назальной формы рака являются чихание, храп, затрудненное дыхание, деформация носа и кровянистые и другие выделения из носа или рта. Генитальные формы CTVT встречаются примерно у равного количества собак мужского и женского пола. Существует эффективное лечение заболевания с помощью химиотерапевтических препаратов, например винкристина, при этом выздоравливает подавляющее большинство животных.