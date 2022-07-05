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Названо число набравших 300 баллов на ЕГЭ российских выпускников

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что на 300 баллов ЕГЭ в 2022 году сдали 16 выпускников

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 300 баллов за три предмета набрали 16 выпускников. Такое число учеников выпускных классов назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

По его словам, 200 баллов удалось набрать 381 выпускнику. Итоговую аттестацию на 100 баллов в 2022 году сдали 6 544 человек, добавил Музаев.

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«Уже можно констатировать факт, что экзамен прошел спокойно, в штатном режиме, без каких-либо технических сбоев, утечек», — сказал глава Рособрнадзора.

Он добавил, что во время проведения ЕГЭ из аудитории за шпаргалки были удалены 346 человек, за использование средств связи — 298 человек.

В 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями прошел с 21 марта по 18 апреля. Основной период в России продлился с 26 мая по 2 июля. Помимо этого, для выпускников предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов в сентябре.

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Анастасия Шейкина
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