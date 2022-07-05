Организаторы фестиваля в Удмуртии отменили выступления AnacondaZ и Louna

Организаторы фестиваля «Улетай» в Удмуртии отменили выступления групп AnacondaZ и Louna

Организаторы рок-фестиваля «Улетай», который пройдет с 14 по 17 июля в Удмуртии, отменили выступления групп AnacondaZ и Louna. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

В посте говорится, что это произошло «по независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам». Программу фестиваля обновили, а вместо отмененных выступлений в лайн-ап внесли коллектив «Гудтаймс» и бывшего лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова.

Это не первое отмененное выступление AnacondaZ. 10 июня стало известно, что фестиваль в Санкт-Петербурге «Отличный FEST!» внезапно отменил выступления четырех участников. Помимо AnacondaZ из лайн-апа исключили группу «Кис-Кис», а также исполнительниц Дору и Алену Швец.

До этого в Санкт-Петербурге также отменили выступление Манижи, которая должна была стать участницей фестиваля Stereoleto. Певица осудила специальную военную операцию России на Украине, после чего некоторые пользователи сети потребовали отстранить ее от мероприятия.