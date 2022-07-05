Известного охотника на львов убили рядом с национальным парком

Metro: охотник на львов из ЮАР Риаан Науд был застрелен неизвестными

Известный охотник на львов, владелец компании Pro Hunt Africa, Риаан Науд был найден застреленным рядом со своим грузовиком на шоссе в ЮАР. Об этом сообщает Metro.

По информации некоммерческой организации по борьбе с преступностью Heritage Protection Group, машина Науда перегрелась, и он остановился на Маркен-роуд недалеко от Национального парка Крюгера в провинции Лимпопо. Вскоре рядом затормозил белый пикап Nissan, из которого вышли двое неизвестных. Один из них выстрелил в Науда и убил его на месте. «Мужчина лежал лицом вверх, на его голове и лице была кровь», — сообщил пресс-секретарь местной полиции Мамфасва Сиби.

В заявлении Heritage Protection Group также говорится, что в автомобиле покойного нашли две охотничьих винтовки, а преступники похитили один из пистолетов Науда. Пастух, находившийся недалеко от места преступления, рассказал, что слышал выстрел и видел уезжающий пикап. Расследование продолжается.

Компания Pro Hunt Africa занимается организацией охотничьих туров и эко-сафари, а сам Науд был известен в ЮАР тем, что выкладывал в социальных сетях многочисленные фотографии, на которых позировал с убитыми им слонами, жирафами и львами.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области медведь загрыз смертельно ранившего его охотника. Зверь напал на спустившегося на землю мужчину и загрыз его.