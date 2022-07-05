В Нальчике открылась выставка картин Анатолия Конина

Выставка картин художника Анатолия Конина открылась в Нальчике, Кабардино-Балкария

Выставка картин художника Анатолия Конина открылась в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, экспозицию, состоящую из 50 работ, проводят в Музее изобразительных искусств. Отмечается, что на полотнах представлены пейзажи республики, поскольку указанную выставку автор посвятил столетию Кабардино-Балкарии. По словам Конина, помимо пейзажей он также пишет портреты и натюрморты.

Согласно материалу, художнику исполнилось 70 лет, что стало еще одним поводом для проведения упомянутого мероприятия.

Ранее стало известно, что в Костроме откроется выставка под открытым небом, посвященная одному из основоположников космонавтики Владимиру Челомею. В открытии выставки примет участие Заслуженный испытатель космической техники, мастер спорта СССР по самолетному спорту Леонард Смиричевский. Осенью в планетарии будет открыта выставка, посвященная разработкам Челомея и его коллектива.

