В Коми отметили народный праздник скачками, конкурсом невест и хороводами

В Коми отпраздновали праздник коми-ижемцев «Луд» танцевальным шествием и конными скачками

В селе Ижма республики Коми отметили XVI межрегиональный традиционный праздник «Луд», который проводится в целях сохранения самобытной народной культуры, воспитания уважения к истории и традициям коми-ижемцев. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Народные празднования проходили с 1 по 2 июля. Луговые гуляния начались с шествия «Ворота» — гости и жители Ижмы в национальных костюмах поучаствовали в проходках под музыку и пение, исполнили различные танцевальные комбинации (ворота, ручеек, огород и другие), а также водили хороводы. Кроме того, на событии состоялись традиционные конно-спортивные скачки, где определили самых опытных наездников.

На конкурсе невест жюри оценивало кулинарные способности девушек, их песенные и танцевальные способности. и красоту национального наряда. Отмечалось, что одежда должна соблюдать все традиции и цветовое соотношение и быть пошита по определенным правилам.

Ранее в июне в селе Кильдюшево Тетюшкского района Татарстана жители решили возродить старинный обряд поклонения солнцу во время праздника «Валда Шинясь». Для гостей обещали провести мордовские народные игры, угостить традиционной кухней и напитками. После мероприятия они смогут погрузиться в традиционный уклад крестьянской жизни, порыбачить, поесть свежеприготовленной ухи и другие традиционные блюда мордовской кухни, посоревноваться в поднятии бревна и ознакомиться с традиционными ремеслами.