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В Японии рассказали о вернувшихся бумерангом антироссийских санкциях Запада

Asahi: в Японии считают, что санкции против России ударили бумерангом по Западу

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Антироссийские санкции, введенные из-за специальной операции на Украине, вернулись бумерангом странам Запада и ударили по их экономикам, пишет японское издание Asahi.

Автор уточнил, что ограничения против России вызвали резкий рост цен на энергоносители и другие товары. Это привело к инфляции в западных государствах. «Россия, наряду с США, является одной из немногих крупных держав, которая в целом может самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым», — рассказал заместитель директора Института экономических исследований «Марубэни» Хирохиро Эномото.

Он считает, что меры против Москвы вряд ли дадут сиюминутный результат.

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В марте российский президент Владимир Путин заявил, что введенные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми. По его словам, антироссийские санкции были бы введены в любом случае.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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