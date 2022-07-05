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Путин удивился иностранному происхождению кормов для животных

Президент Путин поддержал идею о производстве кормов для домашних животных в России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин удивился иностранному происхождению кормов для животных. Он назвал ориентированную на импорт рыночную конъюнктуру глупостью, передает «Коммерсантъ».

Так президент отреагировал на слова главы Республики Мордовия Артемв Здунова, который рассказал, что в регионе наращивается производство кормов для домашних животных, поскольку ранее рынок практически полностью был импортным. «Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», — заметил Путин и поддержал идею развивать в регионе производство отечественных кормов для домашних животных.

С начала февраля по начало июня 2022 года в России взлетели цены на корм для домашних животных. Сильнее всего инфляция ударила по корму для собак — его стоимость выросла на 24 процента.

Аналитики прогнозируют, что в скором времени цены вернутся на уровень февраля и, возможно, будут ниже на 2-5 процентов. Зимой владельцы домашних животных закупились впрок, а корм может храниться достаточно долгое время.

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Платон Щукин
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