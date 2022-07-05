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В Кремле отреагировали на ролик Кадырова с пародией на Зеленского

Песков заявил, что в Кремле не видели ролик Кадырова с пародией на Зеленского

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле пока не видели ролик главы Чечни Рамзана Кадырова с пародией на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В Кремле не смотрели пародийный ролик Кадырова о "капитуляции Зеленского"», — сообщил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни опубликовал пародию на президента Украины после сообщения об оттеснении украинских сил из Луганской народной республики (ЛНР). В ролике украинский лидер якобы подписывает акт о безоговорочной капитуляции.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. Накануне Вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР окружили Лисичанск — последний город республики, находившийся под контролем Украины

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Варвара Кошечкина
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