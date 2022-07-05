Кремль высказался на тему блокады транзита в Калининград

Песков назвал тему блокады транзита в Калининград чрезвычайно важной

Тема блокады транзита в Калининград чрезвычайно важна, в Кремле над ней работают. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил также, что Кремль не занимает никакой позиции по инициативе с переименованием города Калининград во Владибалтийск. «Мы не в курсе. Это новая инициатива. У нас никакой позиции по этому вопросу нет», — сообщил Дмитрий Песков.