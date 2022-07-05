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Кремль высказался на тему блокады транзита в Калининград

Песков назвал тему блокады транзита в Калининград чрезвычайно важной

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Тема блокады транзита в Калининград чрезвычайно важна, в Кремле над ней работают. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил также, что Кремль не занимает никакой позиции по инициативе с переименованием города Калининград во Владибалтийск. «Мы не в курсе. Это новая инициатива. У нас никакой позиции по этому вопросу нет», — сообщил Дмитрий Песков.

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Евгения Куликова
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