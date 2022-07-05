На Украине призвали ограничить доступ России к морским перевозкам

Глава МИД Украины Кулеба призвал ограничить доступ России к морским перевозкам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров республики в целях ослабления российской экономики ограничить доступ РФ к морским перевозкам. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД заявил, что экономика России, ориентированная на экспорт, «в значительной степени зависит от морских перевозок, обеспечиваемых иностранными флотами», и призвал партнеров Украины ограничить доступ российской стороны к соответствующим услугам.

Ранее Кулеба попросил власти Германии и других стран Запада ускорить поставки тяжелых вооружений Киеву. По его словам, республике крайне необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийские установки калибра 155 мм. «Каждая деталь укрепляет нас и позволяет нам приблизиться к тому дню, когда мы добьемся мира для себя и всей Европы», — подчеркнул дипломат.