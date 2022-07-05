Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американская полиция установила личность стрелявшего на параде в Чикаго

Полиция назвала имя мужчины, которого искали из-за стрельбы на параде в Чикаго

Фото: Max Herman / Reuters

Американская полиция назвала имя молодого мужчины, которого искали в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, и предупредила, что считает его «очень опасным». Об этом пишет Reuters.

«Установлена личность, представляющая интерес [для следствия]. Его имя Роберт И. Кримо III. Ему 22 года... Мы считаем его очень опасным», — сказал журналистам представитель правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли, 16 доставлены в больницы в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США. Мероприятие проходило в городе Хайленд-Парк — северном пригороде Чикаго. Движение на месте стрельбы перекрыто, там работают экстренные службы и полиция.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Калининградской области оценил идею переименования региона
Россиян предупредили о риске заразиться тяжелой болезнью из-за кондиционера
Украинские военные выпустили ракету «Точка-У» по ЛНР
Американской компании в России пригрозили штрафом в шесть миллионов рублей
Американская полиция установила личность стрелявшего на параде в Чикаго
Жители деревни выследили и поймали проглотившего их земляка крокодила
Европе предрекли борьбу за распределение газа
Российские дачники подрались с администрацией поселка из-за разрухи
Арестованная в России американская баскетболистка обратилась к Байдену
Названо уязвимое место НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.