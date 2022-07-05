Американская полиция установила личность стрелявшего на параде в Чикаго

Полиция назвала имя мужчины, которого искали из-за стрельбы на параде в Чикаго

Американская полиция назвала имя молодого мужчины, которого искали в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, и предупредила, что считает его «очень опасным». Об этом пишет Reuters.

«Установлена личность, представляющая интерес [для следствия]. Его имя Роберт И. Кримо III. Ему 22 года... Мы считаем его очень опасным», — сказал журналистам представитель правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли, 16 доставлены в больницы в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США. Мероприятие проходило в городе Хайленд-Парк — северном пригороде Чикаго. Движение на месте стрельбы перекрыто, там работают экстренные службы и полиция.