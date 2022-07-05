Бородай объяснил важность контроля над Лисичанском

Депутат Бородай заявил, что контроль над Лисичанском остановит обстрелы Северодонецка

Взятие Лисичанска под контроль российскими войсками позволит прекратить обстрелы Северодонецка, это место важно с тактической точки зрения, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил важность этого достижения.

«Луганская Народная Республика на данный момент освобождена. Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие [в боях], перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй Луганский корпус», — рассказал Пушилин.

Занятие российскими войсками Лисичанска важное достижение с тактической точки зрения, заявил Бородай. «Лисичанск находится на высоте. Во-первых, это нам дает прекрасную позицию, потому что в таком случае из Лисичанска перестанут стрелять по Северодонецку. А то били очень хорошо, потому что Северодонецк во впадине, а Лисичанск на возвышенности. В тактическом плане Лисичанск важный населенный пункт», — высказался депутат.

Он подчеркнул, что российская армия планомерно выполняет поставленные цели. «Есть Славянско-Краматорская агломерация, где находится крупные силы Донбасской группировки противника. Донбасская группировка противника рано или поздно, но в относительно сжатые сроки, должна быть уничтожена полностью», — указал он.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. По его словам, союзные силы ВС России и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков. Помимо территории ЛНР, военные ВС РФ совместно в силами ДНР заняли Волноваху, Мариуполь и Святогорск. Тем не менее, обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжаются.