Экс-депутат согласился с назвавшим туристов нищебродствующей саранчой министром

Экс-депутат Слыщенко согласился с назвавшим туристов нищебродствующей саранчой министром

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков, назвавший бюджетных туристов нищебродствующей саранчой, сказал резко, но честно. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Константин Слыщенко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «StreamLine TV Новости».

«Хочу заступиться за, по моему мнению, честного министра, который, возможно, и резко высказался о том, за сколько же все-таки в денежном эквиваленте можно отдохнуть в Камчатском крае», — сказал бывший парламентарий. По оценке Слыщенко, который связался с экспертами и руководителями камчатских туристических компаний, неделя путешествия в регионе обойдется в 57 тысяч рублей без учета стоимости авиабилетов.

«Друзья, кого мы обманываем? Может, министр сказал резко, но честно. Мы должны всегда говорить, сколько реально стоит проживание на Камчатке», — согласился с министром бывший депутат.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева оценила недельный тур на Камчатку в 45 тысяч рублей. Кумарьков с ней не согласился и заявил, что на эту сумму туристам в Петропавловске-Камчатском можно лишь «глотать слюну, глядя на ценники». Затем он объяснил, что от бюджетных туристов не будет толку и для экономики Камчатского края и назвал их нищебродствующей саранчой.