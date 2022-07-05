Российский министр назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой»

Глава Минприроды Камчатки Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой»

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей. Об этом сообщает портал astv.ru.

В союзе туриндустрии ранее рассказали, что у россиян появилась «уникальная возможность посетить Камчатский край». Уточнялось, что стоимость тура с перелетом, проживанием и питанием будет бюджетной. По мнению российского министра, подобные туры не приносят никакой пользы экономике края.

По мнению Кумарькова, на 45 тысяч рублей туристам в Петропавловске-Камчатском можно лишь «глотать слюну, глядя на ценники». «Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» — высказался глава Минприроды региона.

Выпад Кумарькова привлек внимание губернатора края Владимира Солодова. В Telegram-канале он написал, что чиновник повел себя недостойно. «Кумарьков использовал откровенно хамские эпитеты по отношению к людям, стремящимся организовать свой отдых по разумным ценам с экономией для семейного бюджета. Считаю, что подобные высказывания недопустимы для министра и, конечно, не соответствуют позиции Камчатского края», — отметил Солодов.

Камчатского министра экологии уже захотели проверить на соблюдение «этики государственного служащего».

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что считает неприличным понятие «толерантность». Он связал значение этого слова с «чем-то из сексуального совращения».