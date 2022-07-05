Сдавшийся в плен на «Азовстали» отверг обвинение в участии в боевых действиях

Сдавшийся в плен на «Азовстали» швед отверг обвинение в участии в боевых действиях

Подданный Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, отверг обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах ДНР.

«В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал», — сказал собеседник агентства.

Ранее следователи ДНР предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников гражданину Швеции. Возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по статье 430 УК ДНР («Наемничество»).

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.