Вероятность резкого падения цен на нефть оценили

Аналитик Демидов назвал маловероятным падение цен на нефть до 45 долларов

Падение цен на нефть до 45-65 долларов за баррель будет возможно только в случае глубокой рецессии США, что кажется маловероятным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Более того, он допустил дальнейший рост цен из-за неспособности ряда стран заместить поставки из России.

К концу текущего года цены на сырую нефть могут обвалиться до 65 долларов за баррель на фоне спада спроса, пообещали аналитики Citigroup. При таких условиях стоимость может упасть до 45 долларов до конца 2023-го, сообщает Bloomberg.

«Данный прогноз является крайне пессимистичным и реализуется только в случае глубокой рецессии в США, — уверен Демидов. — Например, в июне Сitigroup предсказали рост цен к концу 2022 и в 2023. Данный же прогноз, в 65 и 45 долларов за баррель, крайне маловероятен, так как в этом не заинтересованы страны-поставщики, в первую очередь саудиты».

Аналитик считает, что саудиты оперативно отреагируют на динамику рынка и сократят добычу пропорционально спросу, чтобы не допустить падения цен.

«Более того, последние инициативы по введению верхней границы на российскую нефть могут поставить под угрозу более 10 процентов всех мировых продаж нефти. Некоторым странам заместить поставки из России не удастся, а значит, это приведет к росту цен даже при условии положительного результата переговоров между США с Венесуэлой и Ираном», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Прогноз Citigroup основан на отсутствии какого-либо вмешательства со стороны производителей ОПЕК+. Сейчас эталонная Brent торгуется в районе 113 долларов за баррель.