Дочь российского бизнесмена села в Rolls-Royce и попала в ДТП

Дочь российского бизнесмена Геннадия Петрова на Rolls-Royce попала в аварию в Москве

В центре Москвы 23-летняя дочь российского бизнесмена Геннадия Петрова попала в ДТП. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, девушка, управлявшая Rolls-Royce, устроила аварию на одной из парковок на улице 2-я Черногрязская. Ранее она уже становилась участницей ДТП, находясь за рулем Rolls-Royce в Санкт-Петербурге. В Северной столице ее элитная иномарка попала в аварию на улице Вязовая.

9 февраля сообщалось, что дочь лидера регги-группы Jah Division Герберта Моралеса избили в московском супермаркете. Родственницу солиста коллектива Людмилу Герберт ударили по лицу.