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В США захотели отправить термоядерный реактор в космос

Avalanche Energy займется разработкой и отправкой в космос термоядерного реактора Orbitron

Изображение: Shutterstock

Правительство США хочет отправить в космос небольшой термоядерный реактор Orbitron и уже заключило контракт с частной компанией Avalanche Energy, которая должна заняться реализацией проекта до 2027 года. Об этом сообщает издание Newsweek.

Принцип работы реактора заключается в улавливании высокоскоростных ионов вокруг отрицательно заряженного электрода. Компактность устройства обеспечивается за счет небольшого пространства для формирования ионной плазмы, однако для этой технологии необходима колоссальная мощность, и этот вопрос разработчикам еще предстоит решить.

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В случае успеха поступающая от реактора энергия существенно снизит цены на рынке в космической отрасли. По словам авторов проекта, они планируют начать от миллиона долларов за киловатт, а затем прийти к 100 тысячам долларов. Использовать полученную энергию можно будет для авиации, беспилотников, питания космических кораблей и других нужд.

В апреле группа американских ученых из Университета Калифорнии в Беркли (UCB) придумала новый эффективный источник энергии для будущих колоний на Марсе. Согласно расчетам, применение солнечных батарей гораздо выгоднее, чем доставка и строительство атомных реакторов.

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Елена Апазиди
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