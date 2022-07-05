Задержанного за изнасилование Пола Хаггиса отпустили из-под домашнего ареста

Задержанного по подозрению в изнасиловании Пола Хаггиса отпустили из-под домашнего ареста

Канадско-американского сценариста, продюсера и режиссера Пола Хаггиса, задержанного по обвинению в изнасиловании, отпустили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает Associated Press.

Режиссера освободили на время, пока прокуратура решает, стоит ли продолжать расследование по делу о сексуальном насилии, в котором обвиняется Хаггис. Сейчас сценарист находится в Италии.

19 июня полиция задержала 69-летнего Хаггиса в южном регионе Италии Апулии. Суд назначил ему меру пресечения в виде ограничения свободы. Всего Хаггис провел под домашним арестом в гостинице города Остуни 16 дней.

Предполагаемой жертвой, выдвинувшей обвинения против режиссера, стала 28-летняя британка. Сценарист «Малышки на миллион» и «Казино "Рояль"» познакомился с ней в апреле на фестивале комедийных фильмов в Монте-Карло. 12 июня они снова встретились в Остуни на мероприятии Allora Fest. Как сообщается, в течение следующих дней Хаггис и его знакомая ночевали в одном номере отеля. Тогда кинодеятель якобы принуждал женщину к сексу.

Ранее стало известно, что Хаггис заявил о своей невиновности. Он утверждал, что их связь с британкой была по согласию.