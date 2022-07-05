В Кремле отреагировали на предложение Миронова переименовать Калининград

Песков заявил об отсутствии у Кремля позиции по предложенному переименованию Калининграда

У Кремля нет никакой позиции по поводу идеи лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова переименовать Калининград во Владибалтийск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию приводит РИА Новости.

Он отметил, что это новая инициатива и в Кремле с ней не ознакомились.

4 июля депутат Госдумы Сергей Миронов предложил присвоить Калининграду название Владибалтийск, а Калининградской области — Балтийский край.

Он напомнил, что ровно 76 лет назад Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую.

Позже губернатор Калининградской области Алиханов не увидел смысла переименовывать регион. Он пояснил, что никакой правовой разницы между областью и краем не предусмотрено.