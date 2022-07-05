Губернатор Калининградской области Алиханов не увидел смысла переименовывать регион

Губернатор Калининградской области оценил идею переименования региона в Балтийский край, а регионального центра во Владибалтийск. Он отметил, что не видит в ней смысла, уточнив, что никакой правовой разницы между областью и краем не предусмотрено, передает РИА Новости.

Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать. В чем основной смысл, не очень понятно Антон Алиханов губернатор Калининградской области

4 июля глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поразмышлять о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Политик считает, что городу можно присвоить название Владибалтийск, а Калининградской области — Балтийский край.

В России оценили идею переименования Калининграда

Первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Олег Нилов заявил, что вопрос переименования Калининграда можно рассмотреть после завершения специальной операции на Украине.

Он отметил, что сам родился и вырос в Калининградской области, однако свершения советского государственного деятеля Михаила Калинина не кажутся ему настолько выдающимися, чтобы город навсегда сохранил его имя.

Время заниматься переименованием города, думаю, что придет. Когда-нибудь. Но по инициативе граждан региона Олег Нилов депутат Госдумы

Нилов добавил, что переименование потребует «колоссальных трат», однако открыть дискуссию по этому вопросу возможно. В том числе следует подумать над изменением статуса региона, например, сделав Калининград городом федерального значения, как Санкт-Петербург или Севастополь, уточнил депутат.

«Коммунисты России» выступили против переименования, поскольку название хранит память о Великой Отечественной войне. Деятели культуры, почетный гражданин Калининграда, драматург Евгений Гришковец и уроженка города, певица Лада Дэнс также не увидели смысла в новом названии.

Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник заявил, что решать вопрос о переименовании Калининграда должны сами жители города, поэтому при реализации идеи потребуется провести референдум. Он подчеркнул, что сейчас не лучшее время для смены названия региона.

Аналогичного мнения придерживается сенатор Совета Федерации Андрей Климов. Власти Калининградской области сочли, что дискуссия о переименовании региона на данный момент неуместна, а областной центр уже носит достойное имя. Так на соответствующее предложение ответил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Ситуация вокруг Калининграда

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов.

В российском МИД потребовали эти ограничения отменить и предупредили, что ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут лежать в практической, а не в дипломатической плоскости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений. 30 июня Москва указала, что готова ожидать решения Еврокомиссии по поводу правил обращения с товарами, попавшими под запрет на транзит в Калининград. Скорую публикацию такого документа тогда же анонсировал Вильнюс.

4 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о передаче правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Он добавил, что решить вопрос с транзитом можно тремя способами.

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