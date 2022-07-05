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Кремль рассказал о работе по обеспечению безопасности России

Представитель Кремля Песков заявил о работе по обеспечению безопасности России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В настоящее время работа по обеспечению безопасности России ведется, в том числе с учетом возможного размещения вооружений НАТО в Финляндии и Швеции. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, соответствующие варианты прорабатывают не в Кремле, а в Минобороны. «Работа ведется по обеспечению нашей безопасности», — подчеркнул Песков.

Также он напомнил, что президент Владимир Путин уже давал оценку вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Финляндия и Швеция после вступления в альянс превратились для России из партнеров в цели. У стран не было необходимости вступать в НАТО, так как Россия им никогда не угрожала, добавил сенатор.

29 июня лидеры альянса приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности НАТО.

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Сергей Истомин
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