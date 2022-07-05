На пляже в российском городе обнаружили нефтяное пятно

На пляже в Балтийске произошел разлив нефти

На Центральном пляже города Балтийска Калининградской области произошел разлив нефти. Соответствующая публикация появилась в сообществе «Балтийский городской округ» во «ВКонтакте».

Об инциденте в российском городе стало известно во вторник, 5 июля. Нефтепродукты в виде черных комочков вынесло на побережье протяженностью 200 метров на улице Чехова.

Разлив нефти обнаружили на территории 33 Судоремонтного завода в субботу, 2 июля. После этого масляное пятно площадью 100 квадратных метров было замечено на территории Балтийской военно-морской базы, военные самостоятельно очистили воду от нефтепродуктов. В итоге комочки ветром принесло на пляж.

Глава города Сергей Мельников провел экстренное собрание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он поручил очистить пляж от нефти в течение дня. Минприроды, природоохранная прокуратура, а также Роспотребнадзор региона проведут проверку, чтобы выяснить и устранить причины инцидента.

Ранее в мае на реке Оке во Владимирской области обнаружили нефтяное пятно неизвестного происхождения. Нефтепродукты попали в водоем между населенными пунктами Благовещенское Муромского района и Кондраково Нижегородской области.