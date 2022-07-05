Число погибших при обрушении в кузбасской шахте увеличилось

Стало известно о втором погибшем после обрушения на шахте «Распадская-Коксовая»

На кузбасской шахте «Распадская-Коксовая» после обрушения породы обнаружили погибшим второго горняка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Распадскую угольную компанию.

«Верно», — ответила собеседница агентства на вопрос, было ли обнаружено тело второго шахтера.

Также представитель компании подчеркнула, что семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь.

О ЧП стало известно 5 июля. ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что из-за обрушения породы на поверхность шахты эвакуировали около 190 горняков. Двое шахтеров пропали, однако позже спасатели обнаружили тело одного из них.

Позже Распадская угольная компания сообщила, что причиной обрушения стало землетрясение, которое произошло в пяти километрах от Междуреченска.