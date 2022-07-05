Затопленные после мощного ливня дороги Москвы показали на видео

Очевидцы показали на видео затопленные после мощного ливня дороги Москвы

После нескольких дней сильной жары на Москву обрушилась непогода: в нескольких районах прошел ливень, а в Текстильщиках — град. Кадры очевидцев с места во вторник, 5 июля, публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Мощные осадки затруднили движение на дорогах. Так, в Измайлово многие улицы района после проливного дождя были сильно затоплены.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие часы в столице могут быть подтопления.

«В Москве за ближайшие часы может пролиться до 45-50 миллиметров осадков или пять ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц (50 процентов месячной нормы). Шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду», — написал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России из-за ливней и «опасного солнца» с высоким ультрафиолетовым излучением жителей ждет некомфортная погода.