Volvo уволит часть сотрудников в России

«Ъ»: Volvo Group уволит часть сотрудников в России

Volvo Group решил сократить штат в России, узнал «Коммерсантъ». Завод компании в Калуге продолжит находиться в режиме простоя, поэтому вынужден увольнять часть сотрудников.

«Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решение об уходе с рынка», — заявил Volvo Group. По данным «СПАРК-Интерфакс», на конец 2020 года в «Вольво Восток» работало 606 человек, в «Вольво Компоненты» — 668 человек (данные на 2019 год).

В 2021 году на Россию приходилось три процента продаж Volvo Group. Источник издания рассказал, что компания не может осуществлять сборку из-за санкций ЕС в отношении поставок компонентов в России, а также готовых грузовиков и спецтехники. В феврале Volvo был на втором место на рынке грузовиков в России после КамАЗа с 729 проданными автомобилями, уже в мае лидером среди иностранных грузовиков оказался китайский Shaanxi (508 штук).

Ранее глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой провести проверку представительств грузовых концернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco и привлечь их к уголовной ответственности. Он отметил, что дочерние компании после ухода из страны перестали производить, импортировать и поставлять транспортные средства и запчасти к ним. Кроме того, они остановили техническое обслуживание и ремонт машин.